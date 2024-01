Publicação Nº 005/2024 – SUZANO S.A – FAZENDA ATALAIA

SUZANO S.A, CNPJ: 16.404.287/0336-73, arrendatária da FAZENDA ATALAIA localizada no município de Ulianópolis, no Estado do Pará, torna público que recebeu da SEMMA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente de ULIANÓPOLIS, LAR N° 078/2023 para a atividade de reflorestamento.

