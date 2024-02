Homem morre após se afogar em rio em festa de Carnaval no Pará

Vítima entrou no rio Guamá e sofreu o afogamento na noite do último domingo (11). Há a suspeita de que ele estava alcoolizado no momento do ocorrido.

Ao participar de festas de Carnaval, muitos foliões fazem um grande consumo de bebidas alcoólicas. Essa conduta é bastante perigosa, pois a pessoa pode deixar de discernir quando uma situação pode ser de risco ou não.

Um homem acabou morrendo afogado após mergulhar no rio Guamá durante uma festa de Carnaval em São Miguel do Guamá, nordeste do Pará. A vítima, identificada apenas como “Pureto”, estaria consumindo bebidas alcoólicas quando decidiu entrar na água e desapareceu.

O homem só foi encontrado uma hora depois, já sem vida. Informações repassadas pelo 42º Batalhão da Polícia Militar do Pará, que atua na região, o afogamento teria ocorrido por volta das 22h30 de domingo (11), durante uma festa nas margens do rio Guamá.

De imediato, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para fazer buscas pelo homem desaparecido, mas não conseguiram localizá-lo devido à escuridão. Pouco antes de 0h, populares conseguiram encontrar o corpo boiando no rio.

O cadáver foi retirado das águas pelos bombeiros, que ainda tentaram fazer procedimentos de reanimação, sem sucesso. “Pureto” seria uma pessoa bastante conhecida em São Miguel do Guamá.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/02/2024/11:45:07

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...