Caminhão é ‘engolido’ após ponte desabar no Pará

Veja mais detalhes do estrago e das consequências para o deslocamento nas estradas da região Sudeste que o acidente provocou – (Foto:Reprodução)

As fortes chuvas que atingem a região sul do Pará têm causado uma série de transtornos e até acidentes. Na madrugada desta terça-feira (6), por exemplo, uma ponte desabou com o peso de um caminhão que tentava atravessar a estrutura, no município de Tucumã.

O caso ocorreu em uma zona rural e a área está intrafegável até o momento em que essa matéria foi escrita. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

De acordo com a prefeitura municipal de Tucumã, a Secretaria de Obras já está no local para avaliar a situação da estrutura e iniciar a recuperação da ponte.

Com informações do Fato Regional

