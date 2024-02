Motorista de 31 anos morre após batida entre duas carretas

Corpo dele ficou de ser trasladado para Marabá, onde residem seus familiares e ocorreria o sepultamento.

Um caminhoneiro morreu após uma violenta colisão frontal entre duas carretas na rodovia BR-158, no sul do Pará. O sinistro ocorreu na tarde de sábado (10), no município de Santana do Araguaia. A vítima fatal foi identificada como Ronaldo da Silva Figueiredo, de 31 anos. Ele morreu no local do acidente.

Testemunhas informaram aos policiais militares que os dois veículos seguiam em sentidos opostos e que colidiram frontalmente, vindo a arremessar um dos motoristas para fora da carreta, o qual sofreu morte instantânea devido à gravidade dos ferimentos. O motorista da outra carreta não ficou ferido. Com o impacto da batida, o veículo onde estava a vítima fatal ficou com a parte da frente destruída.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e realizou os trabalhos periciais. A conclusão deles deve apontar como de fato, o acidente aconteceu. O corpo de Ronaldo Figueiredo foi levado para Santana do Araguaia e posteriormente será trasladado para Marabá, onde residem seus familiares. A vítima também tinha parentes em Redenção, município na mesma região de Santana do Araguaia.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/02/2024/11:54:12

