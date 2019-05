Deposito de gás tem janela arrombada e dinheiro furtado em Novo Progresso

Depósito de gás é alvo de furto durante madrugada em Novo Progresso

Bandidos levam o sistema de monitoramento do local

Um depósito de gás, localizado na Avenida Amazonas nº222,no Bairro Jardim América, em Novo Progresso “Liquigás BR”, foi alvo de arrombamento e furto na madrugada desta segunda-feira (13). Do estabelecimento comercial, foi levado a importância de R$ 6.635 (seis mil seiscentos e trinta e cinco reais) , um (01) HD do sistema de monitoramento além de vasculhar o local.

O crime foi notificado à Polícia Civil na manhã desta segunda-feira(13) pela proprietária do depósito, que, ao chegar ao local, encontrou a janela da frente destruída. Nenhum envolvido na ação foi identificado e preso até o momento.

No local há câmeras de monitoramento que poderiam ajudar na identificação dos criminosos, no entanto foi levado o equipamento e destruindo as provas.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Novo Progresso, onde será investigado.

