Cachorra que foi arrastada por ex-vereador é resgatada por associação

(Foto: Reprodução) – A cachorra que foi arrastada pelo ex-vereador de Jaciara, Adauto Inácio de Andrade, de 76 anos, foi resgatada ainda na tarde deste sábado (11). Chamada de Branquinha, ela ficará aos cuidados da

Associação de Proteção dos Animais do município.

Já o ex-vereador Adauto foi preso em flagrante pela Polícia Civil. Ele deve responder por maus-tratos contra o animal.

A Prefeitura de Jaciara emitiu nota de repúdio aos maus-tratos contra o animal.

A crueldade do ex-vereador foi flagrada por um morador da cidade, que gravou um vídeo e postou nas redes sociais. Nas imagens é possível ver Adauto dirigindo normalmente enquanto a cadela, amarrada com uma corda no pescoço, é arrastada. O homem que gravou o vídeo aborda o idoso e questiona o motivo. O ex-vereador retruca, e xinga o homem.

De acordo com a Polícia Militar, as equipes foram acionadas por volta das 8h30 com a denúncia de maus-tratos. Os agentes foram até a casa do ex-vereador, que relatou que a cachorra estava no cio e levou o animal para tomar uma injeção e “evitar prenhez”.

Diante disso, ele foi encaminhado até a delegacia da cidade para prestar depoimento. Ele deve ser autuado em flagrante de delito por maus-tratos de animais.

A Polícia Civil vai apurar o caso.

Vale ressaltar que, a pena por esse tipo de crime vai desde multa de um a 40 salários mínimos por animal, até a prisão em casos extremos. Na esfera penal, o crime é previsto pelo artigo 32 da lei nº 9.605, com alteração da lei nº 14.064/2020, prevendo pena de reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda.

Por:Jornal Folha do Progresso em 16/03/2023/15:30:46 com informações do Lucas Notícias

