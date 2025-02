Cachorro mantido acorrentado na chuva sem comida é resgatado e tutor é preso por maus-tratos em MT

Cão foi encontrado em situação precária, acorrentado, sem abrigo, exposto ao sol e à chuva, além de sem água e comida. — Foto: Polícia Civil de Mato Grosso

Pelo tamanho da corrente, o animal não conseguia fazer suas necessidades e estava rodeado das próprias fezes.

Um cão foi resgatado após denúncias de maus-tratos em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, nesse sábado (1º). O tutor do animal, de 51 anos, foi preso no local.

Segundo a Polícia Civil, após uma denúncia anônima, uma equipe foi até a casa do suspeito. O cão foi encontrado em situação precária, acorrentado, sem abrigo, exposto ao sol e à chuva, além de sem água e comida.

Segundo a denúncia, o cachorro estava amarrado com uma corda curta nos fundos da casa, embaixo de um pequeno palet de madeira, que não cobria o animal das chuvas. O animal foi encontrado molhado e tremendo frio.

Pelo tamanho da corrente, o animal não conseguia fazer suas necessidades e estava rodeado das próprias fezes. Na cozinha da casa, os policiais também encontraram um saco de ração aberto, suscetível a bichos e fungos.

Às equipes, o suspeito disse que mantinha o animal acorrentado para que ele não arrancasse as roupas do varal e não sujasse a varanda.

O animal foi resgatado e encaminhado para uma ONG, onde receberá os cuidados necessários.

🚫Crime

Maus-tratos, abuso e violência contra animais são crimes previstos por lei. A pena para quem praticar o crime contra cães ou gatos é de prisão, de dois a cinco anos, multa e perda da guarda do animal.

Em Cuiabá, a prefeitura aprovou, desde 2017, oito determinações a favor da causa, entre elas, de proteção aos animais, monitoramento através de câmeras de segurança em pet shop e proibição do uso de correntes curtas no animal.

