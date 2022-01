Cadáver é encontrado dentro de poça de lama às margens da BR-163

Populares se depararam com o corpo de um jovem caído sobre uma poça de lama na manhã deste sábado (29), no trecho urbano da rodovia federal Santarém-Cuiabá (BR-163), no bairro Esperança, em Santarém. A vítima apresentava vários traumas pelo corpo e tinha a cabeça esmagada.

O corpo foi encontrado por volta de 6 horas, por pedestres que passavam pela área e acionaram o Comando de Policiamento Regional 1 (CPR-1), que fica próximo. Segundo informações levantadas pela polícia, trata-se de Kellison Moreira da Rocha, identificado por meio de um crachá que ele trazia consigo. A vítima também trajava o uniforme de uma loja de matérias de construção da cidade. (A informação é de O Liberal)

O Serviço Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas no local atestou que a vítima já tinha vindo à óbito há algum tempo. Kellison apresentava traumatismo crânioencefálico, que é uma lesão decorrente de um trauma externo, além de marcas nas costas e lesões no pescoço que não são compatíveis com um acidente. Porém, somente a perícia poderá indicar a causa da morte.

A perícia do CPC Renato Chaves esteve no local juntamente com a equipe do Instituto Médico Legal (IML), que removeu o corpo para necropsia. A polícia buscará imagens de câmeras de segurança da área para tentar identificar o que provocou a morte do jovem.

