Segundo a Polícia Militar, a esposa matou o marido e, em seguida, foi presa, em Barcarena (Foto:Divulgação/redes sociais)

Vítima foi morta a golpe de faca. Policiais militares prenderam a acusada do crime

Mulher mata o marido com golpe de faca em Barcarena

Uma briga de casal terminou em morte na manhã deste sábado (29), em Barcarena. Um mulher que não teve a identidade divulgada desferiu um golpe fatal no marido, que não resistiu e acabou morrendo. Equipes do do 14° Batalhão de Polícia Militar foram acionados para atender a ocorrência e prenderam a acusada logo após o crime. (A informação é de O Liberal)

A mulher foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Vila dos Cabanos. Ainda não se sabe o nome da vítima e nem a provável motivação para o homicídio, que será investigado pela Polícia Civil. A Redação Integrada de O Liberal acionou a assessoria de comunicação da Polícia Civil para obter maiores informações e aguarda retorno. Essa matéria está em atualização.

