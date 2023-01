Caixa Econômica Federal está oferecendo vagas sem experiência para candidatos de nível médio, técnico e superior de todo o Brasil

Caixa Econômica Federal abre vagas de emprego sem experiência para candidatos de nível médio, técnico e superior – (Foto: Divulgação).

A Caixa Econômica Federal publicou o edital n.º 01/2023 do programa de estágio Caixa, oferecido através de uma parceria entre a Caixa e o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).

O intuito do processo seletivo é formar cadastro reserva de estudantes do ensino médio, técnico e superior para atuação no banco.

Listas de cursos elegíveis nas vagas sem experiência da Caixa Econômica Federal

O prazo de validade previsto para o processo seletivo do estágio da Caixa Econômica Federal vai até o dia 5 de novembro deste ano, a contar da homologação ao resultado, podendo ser estendido.

As vagas sem experiência da instituição são voltadas para alunos com frequência ativa nos seguintes cursos:

Cursos de níveis médio/técnico

Ensino médio regular e EJA;

Técnico em Vendas;

Técnico em Marketing;

Técnico em Comércio;

Técnico em Secretariado;

Técnico em Contabilidade;

Técnico em Seguros;

Técnico em Recursos Humanos;

Técnico em Finanças;

Técnico em Serviços Públicos;

Técnico em Administração;

Técnico em Segurança do Trabalho;

Técnico em Logística.

Cursos de nível superior:

Urbanismo;

Engenharia Civil;

Psicologia;

Engenharia Mecânica;

Pedagogia;

Serviços Sociais;

Engenharia Agronômica/Agrícola;

Engenharia de Telecomunicações;

Arquitetura;

Ciências Sociais;

Direito;

Engenharia Elétrica;

Ciências Políticas;

Engenharia Ambiental.

É importante destacar que as oportunidades são distribuídas entre cidades de todos os estados brasileiros, além do Distrito Federal. A lista completa de municípios pode ser encontrada no edital do processo seletivo para as vagas da Caixa Econômica Federal.

Os interessados em concorrer às vagas sem experiência devem apenas ter idade mínima de 16 anos, não ter feito estágio por período igual ou maior que dois anos na Caixa, com exceção de Pessoas com Deficiência) e estar frequentando os semestres informados no edital.

Saiba como realizar sua inscrição no programa de estágio

Aqueles que tiverem interesse devem realizar sua inscrição pelo site do CIEE, entre os dias 16 de janeiro e 24 de fevereiro. O candidato que tiver a inscrição validada deve realizar a prova online dentro do prazo mencionado.

O processo seletivo de estágio da Caixa Econômica Federal possui três fases, sendo elas a inscrição, a entrevista estruturada na unidade da CAIXA e a prova online.

Esta prova contará com 20 questões e envolverá conteúdos de Língua Portuguesa, Matemática, Informática, Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos.

A prova valerá no máximo 20 pontos, portanto cada questão da prova online valerá 1 ponto. A fase de entrevista pode ser dispensada, conforme o critério a ser utilizado pela Caixa.

Benefícios oferecidos pela Caixa Econômica Federal

O valor da bolsa de estágio da instituição será disponibilizado de acordo com o nível de escolaridade e jornada de trabalho.

Para o nível médio ou técnico com atuação de 4 horas por dia, isto é, 20 horas semanais, o valor é de R$ 400. Já para o nível médio ou técnico com 5 horas por dia, o equivalente a 25 horas por semana, o valor sobe para R$ 500.

Os estagiários de nível superior que atuarem 4 horas por dia, ou 20 horas por semana, contarão com bolsas de R$ 800, enquanto os que atuarem por 5 horas por dia, ou seja, 25 horas semanais, contarão com uma bolsa de R$ 1.000.

Além da bolsa mencionada acima, todos os que forem aprovados nas vagas de emprego terão direito ao auxílio-transporte no valor de R$ 130 por mês. Maiores detalhes sobre o processo de seleção da Caixa podem ser obtidos em seu edital, já publicado no site do CIEE.

Jornalista em formação, especialista na criação de conteúdos com foco em ações de SEO. Escreve sobre Ciência, Tecnologia, Indústria Automotiva, Energias Renováveis e Novas oportunidades do mercado de trabalho. (Com informações de Valdemar Medeiros/clickpetroleoegas).

Jornal Folha do Progresso em 06/01/2023/10:24:03

