Arqueólogos iniciam trabalho de pesquisa na Serra do Saubal, em Santarém (PA)

Serra do Saubal em Santarém, oeste do Pará — Foto: Victor Souza / Inside

Trabalho visa a elaboração do Relatório de Avaliação do Impacto do Patrimônio Arqueológico e do projeto de Avaliação do Impacto ao Patrimônio Arqueológico da obra Mirante da Serra do Saubal.

Arqueólogos da Inside Consultoria iniciam nesta quinta-feira (5) trabalho de pesquisa na área de construção do Mirante do Saubal, localizado na Nova República, em Santarém, oeste do Pará.

A empresa foi a vencedora do pregão eletrônico lançado em setembro de 2022 pela Prefeitura Municipal de Santarém (PMS) por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra) para construção do Mirante.

O trabalho tem a aval do Instituto Nacional de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), dentro do processo de licenciamento ambiental e consiste, dentre outras atividades na prospecção arqueológica, que visa a elaboração do Relatório de Avaliação do Impacto do Patrimônio Arqueológico (RAIPA) e do projeto de Avaliação do Impacto ao Patrimônio Arqueológico (PAIPA) da obra Mirante da Serra do Saubal. O Iphan é vinculado ao Ministério do Turismo.

Anúncio

Em junho de 2022, o prefeito Nélio Aguiar usou as redes sociais para anunciar o empreendimento turístico que contará com investimento da ordem de R$ 2,4 milhões, fruto da parceria estabelecida com o Governo do Estado por meio de emenda parlamentar de autoria do deputado estadual Júnior Ferrari (PSD).

O espaço turístico irá contemplar a melhoria do acesso à Serra, do mesmo modo a urbanização mediante a construção de playground, bicicletário, estacionamento, arborização e a instalação de letreiro estão previstos no projeto.

Prospeção

“Iremos à procura de novos sítios arqueológicos na área do empreendimento. Com a descoberta de novos sítios, informamos à Prefeitura e ao Iphan para que evite danos ao patrimônio. Só assim, após o salvamento arqueológico é liberada a área do empreendimento”, explicou o diretor da Inside Consultoria, Wagner Veiga.

A Inside desenvolve ainda ações como a de Educação Patrimonial junto à comunidade que habita a Serra do Saubal. As atividades educativas ocorrem desde dezembro de 2022 e prosseguem neste mês. “Esse contato prévio com a comunidade e depois é essencial para o bom resultado do trabalho arqueológico a ser desenvolvido”, comentou Veiga. (Com informações do g1 Santarém e Região — PA).

Jornal Folha do Progresso em 06/01/2023/10:33:29

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...