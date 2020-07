Caixa paga 3 tipos de auxílio nesta sexta; veja se você já pode receber!

(Foto: Reprodução) – A Caixa realiza nesta sexta-feira (3) três pagamentos diferentes do auxílio emergencial de R$ 600. Aniversariantes de setembro e outubro recebem via poupança digital a 3ª, a 2ª ou a 1ª parcela, conforme a data em que tiveram o cadastro aprovado.

Por enquanto, só é possível movimentar a poupança pelo aplicativo Caixa Tem (você pode baixá-lo no sistema Android e no iOS), que permite pagamento de contas e boletos e compras por meio de cartão virtual. Saques e transferências podem demorar quase três meses.

Novos pagamentos da 3ª, 2ª e 1ª parcela

Estes pagamentos são para quem se inscreveu pelo aplicativo ou site, ou para quem já estava no Cadastro Único mas não é beneficiário do Bolsa Família. A parcela depende de quando o cadastro foi aprovado pelo governo.

Hoje, o banco deposita em poupança digital para nascidos em setembro e outubro, de acordo com o seguinte critério:

1ª parcela: quem se cadastrou entre 27 de maio e 16 de junho para pedir o auxílio

2ª parcela: quem recebeu a primeira parcela do auxílio entre 16 e 29 de maio

3ª parcela: quem recebeu a segunda parcela entre 20 e 26 de maio

Segundo a Caixa, 6,8 milhões de pessoas vão receber o depósito de alguma das três parcelas hoje.

Novos pagamentos em duas etapas

Serão dois calendários, ambos levando em conta a data de nascimento do trabalhador.

No primeiro calendário, o dinheiro será depositado em uma poupança digital da Caixa e, nesse caso, os valores podem ser usados apenas para pagamento de contas e boletos e para compras por meio de cartão virtual. É necessário usar o aplicativo Caixa Tem (Android e iOS).

O segundo calendário, que começa em 18 de julho, é para o saque do auxílio ou para transferir o dinheiro a outra conta. Confira:

Beneficiários do Bolsa Família já podem sacar a 3ª parcela

O calendário de pagamento do auxílio emergencial para quem está no Bolsa Família é diferente dos demais. O saque da 3ª parcela foi liberado aos poucos conforme o dígito final do NIS (Número de Identificação Social). Todos os beneficiários estão autorizados a sacar desde 30 de junho.

O saque pode ser feito com o cartão do Programa Bolsa Família, com o Cartão Cidadão ou por crédito em conta da Caixa.

Quem está no Bolsa Família e preenche os requisitos para receber o auxílio emergencial não acumula os dois pagamentos. Recebe apenas o que for de maior valor.

