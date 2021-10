Câmara cassa o mandato do prefeito de Oriximiná (PA); vice já foi empossado

Fonte:Jeso Carneiro em 22/10/2021 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

As vereadoras Ana Cleide Batista, Josy Seixas e Marta Godinho juntamente com os vereadores Mauro Wanzeller, Junhão, Márcio Canto, Rafão Viana, Arnaldo Gemaque, Lico do Bene e Marcelo Sarubi votaram a favor da cassação.

A Casa aceitou a denúncia e criou uma comissão processante para apurá-la. Foi formada pelos vereadores Mauro Wanzeller (MDB), Marta Godinho (PTB) e Deybson Rasch (PRTB). O parecer final foi pela cassação do mandato do prefeito.

William Fonseca: cassado do cargo Por 10 votos (2/3), a Câmara de Vereadores de Oriximiná (PA) cassou o mandato do prefeito Willian Fonsec

