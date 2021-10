Em Manaus, delegados são afastados da delegacia de homicídios

Pelo menos três delegados adjuntos foram afastados das funções nesta quinta-feira (21) ( Foto: Arquivo AC)

Os delegados Charles Araújo, Marna de Miranda e Marília Campelo, titular e adjuntos, respectivamente da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) foram afastados dos respectivos cargos na especializada nesta quinta-feira (21).

Ao ser questionado pela saída o delegado Charles Araújo respondeu que “infelizmente procede à saída” da especializada.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da PC-AM, mas até o fechamento desta matéria ninguém havia se pronunciado sobre o assunto.

Charles, Marna e Marília ainda não sabem para qual delegacia serão encaminhados em Manaus, e a PC-AM não informou quem serão os próximos adjuntos e titular da especializada.

O secretário de Segurança Publica do Estado do Amazonas (SSP-AM), general do Exército Brasileiro Carlos Alberto Mansur informou “que alterações que por ventura sejam feitas nos diversos órgãos da segurança pública fazem parte de medidas administrativas normais”.

Leia na íntegra a nota do sindicato dos policiais civis:

“O SINPOL recebeu com estranheza a notícia relativa à retirada repentina, sumária e imotivada dos Delegados da DEHS após curiosamente terem conseguido a decisão judicial que prorrogou a prisão de dois empresários muito ricos de uma rede de Supermercado do Amazonas.

Todas as estatísticas revelaram que nunca a DEHS havia contabilizado tantas prisões, apesar de ser do nosso conhecimento que aquela Especializada estava sendo minada por atos que minoravam, cada vez mais, a atuação investigativa dos agentes que ali atuam. Com efeito, o fechamento do plantão da Delegacia de Homicídios acabou por dificultar ainda mais os trabalhos daquela Especializada e sobrecarregou as centrais de flagrante, fato que, em princípio, já poderia se considerar como desastroso e diverso do interesse público.

Este Sindicato, na condição de legítimo guardião da classe Policial Civil do Estado do Amazonas, jamais coadunará com qualquer ato de gestão que tenha nítido caráter de perseguição aos servidores, sobretudo, àqueles que sem a mínima condição estrutural e de pessoal, tem desenvolvido um trabalho hercúleo e evidenciado um elevado espírito público no atendimento à população amazonense. Portanto, mostra-se inconcebível que Delegados comprometidos, operacionais, competentes e que desempenham as suas funções com maestria, sejam punidos em virtude da publicidade dada pela imprensa ao eficiente trabalho por eles desenvolvido, pois são incontestes face as inúmeras operações que deflagraram por aquela Especializada, assim como, pelos vários os casos complexos elucidados.

Pelo exposto e inúmeros outros atos, depreende-se que o viés perseguidor tem sido o norte dos atos da atual gestão, realidade esta que esfacela uma instituição tão renomada no cenário social e, por consequência, deprecia a imagem do Governador no seio da classe, pois são inúmeros os atos que visam ao constrangimento e a opressão aos Policiais Civis. Resta aguardar uma atitude efetiva e célere por parte Governador ao, finalmente, entender que a única forma de permitir que a PCAM seja oxigenada é a definitiva substituição da atual cúpula e a destituição do denominado gabinete do ódio”, conclui a nota.

Fonte:A Critica/Thiago Monteiro em 22/10/2021

