Câmara de Belém aprova Política Municipal de Apoio à Agricultura Urbana e Periurbana

Iniciativa é um desdobramento do estudo desenvolvido pelo Instituto Escolhas, que colaborou com a elaboração do texto aprovado hoje pelo plenário – Foto: Moisés Savian.



A produção de alimentos na cidade de Belém poderia chegar a 19 mil toneladas de legumes e verduras por ano, volume suficiente para alimentar 1,7 milhão de pessoas e suprir outras 950 mil com bebida de açaí, além de gerar 3.267 empregos. Esses dados, revelados pelo estudo Os desafios e o potencial da agricultura urbana e periurbana em Belém , impulsionaram e subsidiaram a criação do projeto de lei que institui a Política Municipal de Apoio à Agricultura Urbana e Periurbana de Belém. O PL foi apresentado pelo prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, e aprovado na Câmara de Vereadores nesta terça-feira, dia 13 de junho.

A proposta inicia um processo de transição agroecológica na capital paraense, incentivando práticas de cultivo, criação, manejo, processamento e comercialização de produtos sustentáveis com baixa emissão de gases de efeito estufa. Prevê, ainda, a oferta de novos mecanismos de apoio e financiamento à agricultura urbana e periurbana de Belém. Isso é fundamental no momento em que todos os olhos estão voltados para a cidade onde acontecerá a COP 30 em 2025.

“A aprovação dessa política deve fortalecer as iniciativas de agricultura que já compõem a paisagem urbana de Belém e fomentar a ocupação de novas áreas na cidade. Com isso, Belém tem a oportunidade de ampliar – de forma estruturada e intersetorial – as frentes de geração de emprego e renda relacionadas à produção de alimentos, além de também contribuir para a promoção da segurança alimentar da cidade”, afirma Jaqueline Ferreira, gerente de portfólio do Escolhas.

O PL segue, agora, para a sanção do prefeito, que deve acontecer ainda neste mês.

Origens do Projeto

Em novembro de 2021, o Instituto Escolhas e a Prefeitura de Belém assinaram Termo de Cooperação para o desenvolvimento de estudos e análises na capital paraense, dando início às pesquisas sobre o sistema alimentar de Belém e sobre como a agricultura urbana praticada no município poderia se configurar como estratégia para o combate à fome e insegurança alimentar em tempos pós-Covid.

Os resultados do estudo foram amplamente debatidos com mais de 100 pessoas – especialistas, agricultores do município e gestores públicos municipais – em workshop realizado pelo Instituto Escolhas no dia 3 de maio de 2022 e, posteriormente, na Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Produção Familiar na capital paraense, promovida pela Prefeitura.

Em outubro do mesmo ano o Escolhas e a Prefeitura lançaram o estudo Os desafios e o potencial da agricultura urbana e periurbana em Belém , que não apenas mapeou todo o sistema alimentar de Belém e região, mas também trouxe modelos e propostas para fortalecer a produção de alimentos dentro dos espaços da cidade. Ao revelar, por exemplo, que 80% dos alimentos comercializados da Ceasa/PA vêm de outros estados, a pesquisa reforçou a importância do fomento à agricultura urbana e periurbana em Belém, levando à elaboração do projeto de lei aprovado pela Câmara.

Fonte: Isabela Toledo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/06/2023/11:10:40

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...