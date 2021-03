Câmara frigorífica de caminhão carregado com carne tomba em ramal de Santarém — Foto: Reprodução

Incidente aconteceu no início da noite de quinta-feira (25) na estrada da comunidade Diamantino.

Durante o transporte de carne por um ramal na comunidade Diamantino em Santarém, no oeste do Pará, a câmara frigorífica de um caminhão tombou. O incidente aconteceu na noite de quinta-feira (25).

Os pneus traseiros do veículo derraparam na estrada de chão e caíram em buracos nas margens do ramal. Ninguém ficou ferido.

O G1 apurou que na câmara frigorífica havia cerca de 30 toneladas de carne que seriam levadas para outros estados. Máquinas pesadas foram utilizadas para tentar tirar o veículo do buraco.

De acordo com a a Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (Semap), a situação no local se agravou em decorrência das fortes chuvas do “inverno amazônico”, período em que se registra a maior intensidade de chuvas na região. No entanto, a pasta enviará uma equipe de terraplenagem para sanar o problema de trafegabilidade no ponto.

