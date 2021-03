Corpo de jovem morta pelo Comando Vermelho é encontrado em uma área de mata, no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O corpo da jovem identificada como Adriana Miranda, de 21 anos, foi encontrado nesta quinta-feira (25), em uma área de mata em Igarapé-Miri. A brutalidade do caso foi tamanha que o corpo estava concretado no chão. A vítima foi executada a tiros por homens que faziam parte do Comando Vermelho na região.

