Caminhão que transportava oxigênio para prefeitura de Novo Progresso tomba na rodovia BR 163

Nas redes sociais uma mensagem de morador divulgou que o acidente aconteceu na noite desta quinta-feira (25), que servidores do hospital foram até o local e ajudaram carregar em outro caminhão as botijas cheias para suprir a necessidade do hospital , estava em falta….

O trânsito na rodovia ficou com uma pista interditada. A secretaria de saúde confirmou que a carga é da prefeitura de Novo Progresso, no entanto não deu mais informações se estavam cheios ou vazios.

