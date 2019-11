Caminhão carregado com milho tomba na rodovia BR 163 em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo informações coletadas pelo Jornal Folha do Progresso, no local , o acidente aconteceu ao tentar ultrapassar, o motorista tombou o caminhão no acostamento, ele não deu conta de ultrapassar , para evitar colisão deve que sair da rodovia , perdeu o controle da direção e o veículo tombou.

Um caminhão M.Benz/Actros 2651S6X4 PLACA QCX 5889 da cidade de Rondonopolis (MT) de cor branca carregado com 37 toneladas de milho tombou na manhã desta sexta-feira (08) na rodovia Br 163 proximo ao aeroporto em Novo Progresso De acordo com o motorista, que saiu ileso, ele seguia pela rodovia quando perdeu o controle na subida e tombou.

