Foragido da justiça é recapturado pela polícia militar em Novo Progresso, PA

(Foto: Divulgação) -Policiais Militares da 7ª CIPM/CPR-X do município de Novo Progresso, recapturaram nesta quarta-feira, 22/12/21, por volta das 12hs00, um elemento foragido da Justiça. Uma GUPM recebeu uma informação de um militar que o nacional; EMANUEL DE SOUSA era um dos presos que fugiram da Delegacia de Novo Progresso há cerca de 30 dias.

Na fuga o mesmo serrou a grade do xadrez e fugiu. Consta Emanuel de Sousa há mandado de prisão, expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Vara de Execuçãode Penas Privativa de liberdade de Itaituba, para ser cumprido, referente a um crime do Art. 157, € 2°-A ,I lei 2848/40 CP. 2848/40, expedido no dia 2 de fevereiro de 2021.

O mesmo estava escondido em uma casa no Bairro do Nego do Bento. Os militares cercaram a residência, o procurado ainda tentou fugir do cerco policial, mas foi alcançado e preso, em seguida foi conduzido para a Delegacia de Polícia de Novo Progresso para os procedimentos legais cabíveis. (as informações são de Junior Ribeiro )

