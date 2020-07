Um golpe que saqueou os cofre público do município de Novo Progresso, completa 9 anos sem solução.

Passado 9 anos, o processo instaurado pela Polícia civil de Novo Progresso, encontra-se parado na Justiça da Comarca devido à falta de intimação da parte, como endereço não encontrado. (Foto:Reprodução)

Marcio Ferreira (Marcinho), foi preso em flagrante ,com ele uma maquina de falsificação de comprovante bancário do Banco do Brasil, a fraude saqueou um valor imaginável do cofre do tributo municipal. Na época a policia apontou varias pessoas – cúmplices do esquema – o chefe do tributo, chefe de finança e a prefeita em exercicio Madalena Hoffmann. o inquérito foi enviado par justiça e passado os 9 anos continua parado por falta de intimar o principal acusado.

A policia civil prendeu Marcinho em flagrante delito por fraudes e falsificação de documentos o ex-funcionário do setor de tributação da Prefeitura Municipal da cidade de Novo Progresso conhecido por “Marcinho”

A prisão de Marcinho estourou como uma BOMBA nas estruturas políticas do governo da prefeita Madalena Hoffman, do qual ele fazia parte como homem de confiança no setor de tributação.

Afastado da função por suspeita de irregularidades no Setor onde exercia suas atividades, MARCINHO teria montando o esquema a pedido de comparsas , em sua própria residência, aonde copiava dados daquele setor com seu próprio computador.

Marcinho, ao que consta, pode estar acobertando mais pessoas que faziam parte de seu “esquema” fraudulento que deixou o município de Novo Progresso na falência e a Prefeita em difícil situação.

Recebimento da denuncia

PROCESSO Nº.: 0002227-59.2011.8.14.0115 DECISÃO/MANDADO Recebo a denúncia tendo em vista que estão presentes os pressupostos processuais e as condições para o regular exercício da ação penal, verificados indícios suficientes de materialidade e autoria, não sendo verificada qualquer das hipóteses do artigo 395 do CPP. CITE(M)-SE O(S) RÉU(S) pessoalmente, para, no prazo legal de 10 (dez) dias, apresentar(em) sua RESPOSTA ESCRITA A ACUSAÇÃO, Serve cópia do presente como MANDADO DE CITAÇÃO e INTIMAÇÃO nos termos do provimento n.º 03/2009 da CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. N.º11/2009 daquele órgão correicional. Novo Progresso, 7 de maio de 2018 RAFAELA DE JESUS MENDES MORAIS Juíza de Direito Titular da Vara Criminal

Veja a Certidão



Ao contrario o reú ,ex-funcionário publico , já foi visto na cidade de Novo Progresso e segundo a pesquisa realizada pelo Jornal Folha do Progresso, Marcinho trabalha regularmente na cidade de Sinop no estado do Mato grosso, onde é arbitro de futebol pela liga daquele estado. As publicações na sua pagina pessoal do facebook mostra atividade onde trabalha naquele estado Acesse AQUI e veja abaixo postagem. “Será que Marcinho esta sendo protegido por alguém”?

Marcinho montou um “escritório” da Prefeitura em sua residência

O golpe era muito bem tramado, tanto que o “gabinete fantasma” funcionava na própria casa do funcionário, que foi preso em flagrante. Segundo informações, o elemento de pré-nome Márcio, mais conhecido por “Marcinho”, que trabalhava na Prefeitura de Novo Progresso, no setor de Tributos, do qual foi recentemente demitido, foi preso em flagrante delito por fraude e falsificação de documentos, além de apropriação ilícita de verba que deveria ser destinada ao setor tributário do Executivo Municipal.

Fatos – Não satisfeito em ser demitido do cargo que exercia, no setor de Tributos da Prefeitura, por suspeita de irregularidades, o jovem Márcio montou em sua própria residência uma produtora de documentos, usando seu próprio computador com dados copiados do Setor Tributário, onde recebia parcelas de dívidas dos moradores que estavam em débito com a Prefeitura e produzia recibos falsificados em seu esquema fraudulento, recebendo do contribuinte os débitos que deveriam ser pagos à Prefeitura.

Os contribuintes, pelo que se pode apurar até o atual momento, não sabiam e nem desconfiavam da manobra fraudulenta montada para enriquecimento ilícito de Marcinho. Existem suspeitas de que mais pessoas, de dentro do funcionalismo do Setor Tributário, estejam envolvidas no “esquema Marcinho”.

Precauções – Dizem que gato escaldado tem medo de água fria. Por esse motivo, a prefeita Madalena Hofmann achou por bem fechar as portas do Setor Tributário, no município de novo Progresso. Agora uma Sindicância, que a gestora jura que é séria, será instalada para esclarecer os fatos. Por ter sido autuado em flagrante delito, o ex- funcionário Márcio está preso na Delegacia de Polícia Civil do Município e à disposição do Poder Judiciário. Ele aproveita para avisar que o “gabinete” de arrecadação de Tributos, que funcionava em sua própria casa, está fechado, por tempo indeterminado.

Marcinho, ao que consta, pode estar acobertando mais pessoas que faziam parte de seu “esquema” fraudulento que quase deixa o município de Novo Progresso na falência e a Prefeita em difícil situação.(Por: Carlos Cruz)