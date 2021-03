PF prende ‘Bebezão’, um dos líderes do PCC, na fronteira com o Paraguai

PF diz que a facção estava se reestruturando (Foto:Marcelo Camargo / Agência Brasil)

Ordem de prisão contra o bandido havia sido expedida em fevereiro, na Operação Exílio

A Polícia Federal (PF) e a Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai (Senad) prenderam nesta terça feira, 23, 16 pessoas suspeitas de integrarem a cúpula do PCC na região de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul.

Entre os detidos está um homem conhecido como “Bebezão”, que é apontado como um dos líderes do grupo. A ordem de prisão contra ele havia sido expedida no dia 6 de fevereiro de 2021, em um desdobramento da Operação Exílio – investigação que também mirou o tráfico de drogas e armas.

As prisões desta terça integraram a segunda fase da Operação Fronteira Segura, que tem como objetivo desarticular suposta organização criminosa vinculada ao PCC, que atua no tráfico internacional de drogas e de armas a partir da fronteira do Brasil com o Paraguai.De acordo com a PF, ao longo das investigações foi identificado que a facção estava se reestruturando após sofrer “perdas significativas” na Operação Exílio. A corporação indicou ainda que ao longo das diligências foram apreendidos diversos fuzis e munições de grosso calibre.

Por:Agência Estado

