Preço do arroz cai 0,38%, mas continua caro no Pará, aponta Dieese

Preço do arroz teve queda no mês de julho, porém continua caro para os paraenses, aponta Dieese — Foto: Getty Images via BBC

O impacto em relação ao salário mínimo atual é de 1,68%.

O preço do arroz apresentou uma pequena redução de 0,38% no mês de julho deste ano em comparação ao mês de julho de 2021. Porém, nos balanços do Dieese/Pa dos sete primeiros meses deste ano (Jan-Jul/2022) e nos últimos 12 meses, o produto apresenta reajustes nos preços.

Segundo as pesquisas do Departamento, a trajetória de preços do quilo do arroz consumido pelos paraenses e comercializado em supermercados de Belém apresentou alta acumulada nos últimos sete meses de 5,42% e nos últimos 12 meses, de 7,61%.

Em julho de 2021, o preço médio do quilo do produto estava custando R$ 4,86 e encerrou o ano custando em média a R$ 4,98. No inicio de 2022, o arroz foi comercializado em média a R$ 4,90, em maio, a R$ 5,19, em junho a R$ 5,25, e julho a R$ 5,23.

De acordo com o Dieese, a previsão de consumo mensal do arroz por trabalhador no Pará na cesta básica é de 3,60 Kg, totalizando um o gasto total mensal de R$ 18,83 com o produto, em julho de 2022. O impacto em relação ao salário mínimo atual é de 1,68%. Já o tempo de trabalho necessário para adquirir o produto no mês é de 03h25. (Com informações do g1 Pará — Belém).

