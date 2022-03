Caminhão carregado de combustível pega fogo na rodovia BR 163;Vídeo

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Conforme informação o caminhão saiu de Itaituba, tinha destino a cidade de Novo Progresso, o motorista perdeu controle do veículo em uma curva, caminhão tombou, o motorista pulou fora do veículo que estava em chamas e com risco de explodir. Ninguém saiu ferido.

(Foto:Reprodução) – Um caminhão carregado de combustível pegou fogo na BR-163, no trecho no município de Trairão (km 22), na tarde desta segunda-feira,21 de março de 2022.

