Jovem paga R$ 10 mil de fiança após bater veículo e quebrar retrovisor de viatura do Corpo de Bombeiros em Santarém

Ele foi detido por embriaguez ao volante, mas pagou a fiança e foi liberado para responder ao procedimento em liberdade.Ninguém ficou ferido, foram registrados apenas danos materiais.

Um jovem foi detido no domingo (20) em Santarém, no oeste do Pará, após se envolver em um acidente e quebrar o retrovisor da viatura do Corpo de Bombeiros. O caso aconteceu próximo ao Iate Clube. (As informações são de Dominique Cavaleiro*, g1 Santarém e região — PA)

De acordo com informações da polícia, o jovem estava alcoolizado e bateu um veículo. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender possíveis vítimas do acidente. Na chegada da viatura do 4º GBM o jovem acabou quebrando o retrovisor.

A polícia foi acionada e o jovem foi detido por embriaguez ao volante. O caso foi registrado na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde foi arbitrada fiança de R$ 10 mil.

O pagamento da fiança foi feito e o jovem foi liberado para responder ao processo em liberdade. Ele também se comprometeu em pagar o prejuízo causado à viatura do Corpo de Bombeiros.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Foram registrados apenas danos materiais.

