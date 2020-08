Caminhão carregado de milho tomba na BR 163 próximo a Novo Progresso

(Fotos:Jornal folha do Progresso)_ -O trânsito da rodovia BR 163, no trecho distante 6 km do perímetro urbano de Novo Progresso (sentido MT), ficou lento no início da tarde desta quarta-feira (5) devido ao tombamento de um caminhão carregado com milho.Assista ao vídeo;

O acidente aconteceu por volta das 13 horas, em um ponto onde é permitido ultrapassar, conforme a faixa de trânsito, o caminhão junto com os reboques ficaram atravessados em uma das pista sentido Novo Progresso.

A carga ficou caída no canteiro entre as duas pistas e na pista contrária , o trânsito teve que ser parcialmente interditado para que fosse recolhida. Conforme relatos do motorista Eugênio para reportagem do Jornal Folha do Progresso, ele carregou milho no Mato Grosso e seguia para o porto de Miritituba, um caminhão ultrapassou e o fechou obrigando a sair da pista, acabou tombando. No caminhão placa GZV 9088 da cidade de Itaú de Minas (MG), seguia o motorista a esposa e uma criança de 8 meses, à mãe e a filha foram socorridos para hospital Municipal de Novo Progresso com escoriações pelo corpo, receberam alta e passam bem.

A viatura da Polícia Militar, de Novo Progresso foi solicitada par evitar o saque da carga. O motorista do caminhão teve escoriações leve e não foi preciso atendimento hospitalar. As causas do tombamento serão apuradas.

Fonte:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com e/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...