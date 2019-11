Índios e quilombolas podem fornecer mais de R$ 1 milhão em produtos para merenda escolar em Oriximiná

Agricultura familiar santarém — Foto: Reprodução/TV Tapajós

O processo está sendo movimentado pelo escritório local da Emater em parceria com a prefeitura da cidade.

Cerca de 80 agricultores familiares, entre indígenas da etnia wai-wai e quilombolas de Oriximiná, no oeste do Pará, podem fornecer mais de R$ 1 milhão em produtos para a merenda das escolas das próprias aldeias e comunidades do município, em 2020.

O processo todo está sendo movimentado pelo escritório local da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater), em parceria com a Prefeitura de Oriximiná, que é quem publica os editais dentro das normas do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae).

A Emater emite as declarações de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – dap (Pronaf) e mobiliza os interessados.

No primeiro semestre, 50 famílias (33 ribeirinhos/colonos, 14 quilombolas e três indígenas) já participaram vendendo 13 produtos (macaxeira, hortaliças, batata-doce, jerimum) perfazendo um total que supera R$ 450 mil.

Para o chefe do escritório local da Emater, técnico em agropecuária Eder Maia, a iniciativa é um resgate cultura e de preservação das tradições. As aldeias e as comunidades ficam a cerca de 20h de distância de viagem de barco, por isso também influência na logística.

“O transporte de mercadoria até a sede é demais dificultoso. Além do que, os alimentos em questão valorizam o costume e a qualidade”, destacou Eder Maia.

