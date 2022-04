Duas mulheres são assassinadas a tiros dentro de bar em Marabá

Duas mulheres foram assassinadas em bar de Marabá — Foto: TV Liberal/Reprodução

Segundo polícia, suspeito é um homem embriagado que atirou nas vítimas após conversar com elas. Dois homens também ficaram feridos e foram hospitalizados.

Duas mulheres foram assassinadas a tiros e dois homens ficaram feridos dentro de um bar em Marabá, no sudeste do Pará, no domingo (3). Elas foram baleadas por um homem embriago que fugiu após o crime, segundo a PM. O caso é investigado. (As informações são do g1 Pará e TV Liberal — Belém).

As vítimas, identificadas como Gleide Aguiar e Leane Silva, morreram no local. Os dois homens feridos foram levados para o Hospital Municipal de Marabá.

Um homem teria chegado embriagado ao bar, conversado por um tempo com as duas mulheres e após uma briga, ele sacou a arma e atirou nas vítimas. Os disparos também atingiram outras duas pessoas que estavam no bar.

Dentro do bar foram encontrados nove cartuchos de uma pistola 380. As investigações seguem para tentar descobrir o autor e a motivação do crime. A polícia não informou se o suspeito conhecia as vítimas.

