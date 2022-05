Caminhão derruba postes e área fica sem energia elétrica em Altamira, no sudoeste do Pará

(Foto:Reprodução) – Três carros ficaram danificados, mas nenhuma pessoa ficou ferida com o acidente.

Um caminhão derrubou dois postes nesta terça-feira (24), no centro de Altamira, sudoeste do Pará. Com o acidente, três carros ficaram danificados, mas nenhuma pessoa ficou ferida. (As informações são do g1 Pará e TV Liberal — Belém).

Imagens de câmeras de segurança captaram o momento em que um caminhão baú, que trafegava pela avenida João Rodrigues, atingiu a rede elétrica e arrastou as estruturas. Um carro e uma pessoa que passavam pelo local quase foram atingidos.

O acidente provocou a interrupção no fornecimento de energia. Equipes do Departamento de Trânsito e da concessionária de energia atuaram para restabelecer o fluxo e o abastecimento.

