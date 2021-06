Caminhão-tanque cai de ponte na Transamazônica e motorista escapa pelo para-brisa

O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (3) entre Itaituba e Jacareacanga (Foto:Reprodução / Site Giro Poral)

Motorista perdeu o controle do veículo sobre ponte da rodovia Transamazônica, e escapou com ferimentos leves (Reprodução / Site Giro Poral)

Testemunhas disseram que o caminhão-tanque trafegava na rodovia Transamazônica, sentido Itaituba/Jacareacanga, região do sudoeste do Pará, quando, de repente, o motorista perdeu o controle do veículo e caiu da ponte em um rio. O condutor foi rápido ao quebrar o vidro fixado na frente do caminhão (para-brisa) e conseguir sair do veículo.

As pessoas contaram que o condutor, que não foi identificado, apresentou alguns ferimentos. O caminhão, disseram os populares, pertence a um posto de combustíveis local e o motorista estava a trabalho.

Até à tarde desta quinta-feira, o veículo continuava tombado no rio, mas havia a informação de que seria retirado por um guincho ainda hoje.

Por:Redação Integrada, com o site Giro Portal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...