Homem é enquadrado na Lei Maria da Penha após companheira denunciar agressões e ameaças

A guarnição policial conduziu o acusado à Delegacia de Polícia, após a companheira dele o denunciá-lo por violência doméstica (Foto:Reprodução / Site Boletim de Ocorrência Paragominas)

A mulher o denunciou por quebrar pertences em casa e ameaçá-la

De acordo com os policiais militares, do 19° Batalhão da Polícia Militar, responsáveis pela prisão do homem, a companheira assustada com o estado alterado dele em casa, o denunciou à polícia nesta quarta-feira (2). Ele foi preso na residência no bairro Cambotã, em Paragominas, no sudeste do estado, sob a acusação de violência doméstica, no entanto o nome dele não foi divulgado.

Segundo a guarnição policial que conduziu o acusado à Delegacia de Polícia, quando os agentes chegaram ao imóvel, o homem continuava alterado. Ele não obedeceu as ordens dadas pelos policias, que o imobilizaram e algemaram.

A companheira do acusado contou que chamou a polícia porque ele a agrediu fisicamente e saiu quebrando objetos pela casa. Não foi esclarecido no entanto o motivo da ira do cidadão. O caso foi registrado na Delegacia para a adoção das medidas cabíveis.

Por:Redação Integrada, com site Boletim de Ocorrência Paragominas

