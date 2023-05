Caminhoneiro é flagrado dirigindo caminhão sem os pneus da carreta

(Foto:Reprodução) – O motorista não se importou com a condição do veículo naquele momento e decidiu se aventurar em uma rodovia.

Um caminhoneiro tomou uma atitude bastante inesperada, inexperiente, imprudente e inapropriada para um determinado momento. O motorista trafegava dirigindo uma carreta sete eixos em uma rodovia bastante movimentada, porém o veículo não tinha dois pneus.

O flagrante foi feito por uma pessoa que estava em outro veículo e precisou registrar a cena que os seus olhos viam, porém não acreditavam que realmente estava acontecendo.

Assista o vídeo:

O caminhão sete eixos rodava sem as duas últimas rodas da lateral esquerda do veículo. A cena parece pertencer a um filme de ação ou ficção científica, mas é a realidade daquele momento.

A narração do vídeo até satiriza a cena contando uma história que o funcionário falava com o patrão que os pneus da carreta estavam furados e que ele precisava ir embora para curtir a sexta-feira já que o horário do expediente havia acabado.

Como a resposta do patrão foi negativa mandando ele se virar, ele se virou do jeito mais diferente possível rodando mesmo sem os pneus.

A última roda que está sem o pneu fica em contato diretamente com o asfalto gerando grande atrito. Além de assustadora, a cena é agoniante já que poderia acontecer um acidente fatal a qualquer momento.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 08/05/2023/10:42:46Com informações do – Brasil do Trecho.

