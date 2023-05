Avião e carros de garimpeiros são queimados em área Yanomami

Aeronave foi destruída por agentes do Ibama e da PRF durante operação em Roraima Foto:| Divulgação/Ibama.

Ibama e PRF agiram no sul de Roraima para combater o garimpo ilegal na região.

Em ação conjunta, Ibama e PRF apreenderam e queimaram um avião de pequeno porte, uma caminhonete, uma motocicleta e suprimentos usados por garimpeiros ilegais, na região de Iracema, no sul de Roraima, neste fim de semana.

Os equipamentos estavam em estradas e pistas de pousos irregulares. Eles eram usados por garimpeiros ilegais para chegar até a Terra Indígena Yanomami.

No sábado, helicópteros do Ibama flagraram uma aeronave no local, mas o piloto decolou e conseguiu fugir. Já no domingo, os agentes interceptaram um avião, de pequeno porte, que era abastecido com mantimentos, equipamentos e peças de máquinas.

A TI Yanomami enfrenta uma crise humanitária sem precedentes com casos graves de malária e desnutrição severa. Desde janeiro, uma força-tarefa, que inclui ações sanitárias, de saúde e de retirada total dos garimpeiros, foi criada pelo governo federal para atender os povos indígenas.

Nos últimos 15 dias, pelo menos 17 mortes foram registradas, sendo 8 de madeireiros, um indígena e os demais ainda passam por identificação. Neste sábado, o corpo de uma mulher foi encontrado na comunidade Uxiu. A identidade da vítima ainda não foi descoberta, mas a suspeita é de que trata-se de uma mulher de origem venezuelana, que teria sido assassinada há alguns dias.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 08/05/2023/11:04:29

