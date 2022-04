Idosa é arrastada por três quarteirões e tem as costas ‘comidas pelo asfalto’ durante assalto

Quatro ocupantes do veículo conseguiram sair do carro quando o assalto foi anunciado, mas a idosa não teve a mesma sorte (Foto:Reprodução/ TV Globo)

A mulher foi levada pelo assaltante pendurada para fora do veículo

A idosa Eci Coutinho Bella, de 72 anos, foi arrastada no asfalto por três quarteirões durante um assalto na Pavuna, na Zona Norte do Rio, no último sábado (09). Eci será submetida a uma cirurgia, na tarde desta terça-feira (12), para colocação de uma prótese no ombro. (As informações são do portal G1 Rio).

A família da idosa voltava da Região dos Lagos quando foi abordada por dois homens em uma moto nas proximidades do Fórum da Pavuna. Quatro ocupantes do veículo conseguiram sair do carro quando o assalto foi anunciado, mas a idosa não teve a mesma sorte.

Presa ao cinto de segurança, a idosa, mãe do motorista, foi levada pelo assaltante, pendurada para fora do veículo, com as costas batendo no asfalto. Ela foi arrastada por três quarteirões. Um vídeo de câmera de segurança obtido pelo jornal O Globo mostra a idosa rolando no asfalto após o cinto arrebentar.

Machucada, a idosa foi socorrida para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, onde desde então está internada.

“Minha mãe ainda está em estado de choque. Ela disse para mim que está sofrendo muito, com muita dor. As costas foram comidas pelo asfalto – está no osso. A carne dos braços e das pernas, também. Mas é grata a Deus por estar viva”, afirmou Alex Coutinho, filho da idosa.

A polícia civil informou que um dos autores do roubo já foi identificado e diligências seguem em andamento para localizar os envolvidos. O caso foi registrado na 39ª DP (Pavuna).

