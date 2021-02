Governo planeja retomar auxílio emergencial após o carnaval

A ideia é que a expansão do benefício fique fora do teto de gastos. |Foto: Divulgação

A nova rodada seria de três parcelas de R$ 200, mas para metade dos trabalhadores que foram atendidos no ano passado.

Aprorrogação do auxílio emergencial deve ser anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro após o carnaval. A nova rodada deve começar a vigorar apenas em março.

A ideia é que o custo com a extensão do benefício fique fora do teto de gastos, regra fiscal que impede que as despesas públicas cresçam mais que a inflação do ano anterior. No entanto, a equipe econômica ainda defende que qualquer medida seja compensada por ações de ajuste fiscal.

