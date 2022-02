Caminhonete de prefeitura cai em rio e servidores saem ilesos

(Foto:Reprodução) – O acidente foi no final de semana, na MT-410, no rio Batelão, a cerca de 50 km de Porto dos Gaúchos no Mato Grosso. A caminhonete Ford Ranger branca, da prefeitura, acabou saindo da rodovia e caiu no rio Batelão.

O motorista e outro servidor não se machucaram. A caminhonete ficou submersa em uma parte onde o rio não é muito profundo.(A informação é do Portal Só Notícias)

Um caminhão guincho fez a remoção. Um cabo foi amarrado na parte traseira e a caminhonete tirada do rio. O parabrisa quebrou e parte do teto ficou amassada, além dos danos na parte elétrica e motor.

O acidente está sendo esclarecido e uma versão é que o servidor que conduzia a Ranger teria desviado de um caminhão e, na tentativa de evitar a colisão, desceu o barranco, ao lado da ponte de madeira.

Jornal Folha do Progresso em 28/02/2022/15:52:25

