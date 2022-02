Dois que planejavam furtar banco em Peixoto de Azevedo (MT) são presos pela Polícia Militar

(Fotos:Reprodução Só Noticias) – Os dois homens, de 21 e 27 anos, moradores de Sinop e Cuiabá, foram presos, hoje de madrugada, em ação da Polícia Militar de Peixoto de Azevedo no Mato Grosso. Eles confessaram que planejavam furtar um banco, com apoio de outros criminosos que residem no município, que não foram pegos, e tinham alugado uma casa como ‘base’.

Com a dupla, os policiais apreenderam três mochilas, uma corda, alicate de pressão, tesoura, brocas, chave teste, ponteira para martelete, chave de fenda, faca de serra, lanterna, bala clava, extensão, autotransformadores, martelete, lixadeiras, furadeira, pé de cabra, pacotes de disco, carregador de bateria, óculos e outros.(A informação é do Portal Só Noticias_)

Também foram encontrados na ‘base’ discos avulsos, estilete, pares de luvas, chaves de diferente tipos (L, de boca, pito, da lixadeira), impressora VT, celular, bem como porções de maconha e uma motocicleta Honda CG preta, que era utilizada por eles no momento da abordagem.

De acordo com o boletim de ocorrência, a guarnição fazia rondas quando flagrou os suspeitos ‘pulando um canteiro central em direção a avenida Itamar Dias. Foi dada ordem de parada, que não foi obedecida, com eles continuando a fuga pelo bairro Alvorada. Em uma rua sem pavimentação, se desequilibraram e caíram.

Os suspeitos ainda tentaram fugir a pé, mas foram pegos. Em revista pessoal, alguns equipamentos utilizados em furtos de caixas eletrônicos foram encontrados. Neste momento, um deles relatou que cometeriam furto no banco, passando o nome dos demais envolvidos e o endereço do imóvel alugado.

Na residência, no bairro Aeroporto, os policiais encontraram mais ferramentas. Ambos receberam voz de prisão e foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil. Agora, o caso continuará sendo investigado para chegar aos demais suspeitos.

