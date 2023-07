Caminhonete é destruída por incêndio em Sinop (MT)

O fogo destruiu uma Ford Ranger branca, no início desta tarde, avenida dos Ingás, no bairro Jardim Imperial, no estacionamento da igreja São Francisco de Assis. Ninguém se feriu. De acordo com o sargento César, do Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou, as chamas já haviam se alastrado trazendo “um pouco de dificuldade porque o tanque estava cheio de combustível, então teve que ter todo o derramamento do combustível porque o tanque estava furado e ser feito o controle parcial das chamas com extintores PQS (pó químico seco).”

A versão apurada e, que passa a ser investigada, é que a caminhonete estava na oficina durante a manhã. Um dos funcionários estava dirigindo o veículo quando estacionou, saiu e, ao retornar, o fogo já havia iniciado. As causas passam a ser investigadas.

O fogo consumiu todo o automóvel, derretendo pneus, estofado dos bancos, volante, retrovisores, entre outros. No trabalho foram utilizadas as duas viaturas de auto salvamento avançado e a auto bomba tanque.

Fonte:Só Notícias/Ana Dhein (foto: Só Notícias/Fabiano Marques e Fernando Itamir)/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/07/2023/09:22:12

