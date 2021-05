Defensoria recomenda que pessoas dos grupos prioritários privadas de liberdade sejam vacinadas no Pará — Foto: Divulgação/Susipe

DPE recomendou que o Governo faça um levantamento das pessoas que se enquadram nesses grupos no prazo de 10 dias.

A Defensoria Pública do Pará (DPE) emitiu uma recomendação ao Governo do Estado para que as pessoas privadas de liberdade que tenham comorbidades sejam vacinados com imunizantes cntra a Covid-19.

De acordo com a DPE, devem receber as doses da vacina pessoas com comorbidades, indígenas, pessoas idosas, com deficiência permanente, grávidas e puérperas, nos 20 municípios que possuem casa penal.

A recomendação defende que os planos de vacinação estadual e nacional devem se pautar na equidade e ressalta que os detentos das unidades prisionais não tem a autonomia para se imunizarem e a responsabilidade pela integridade dos apenados no sistema prisional é do Estado.

A DPE recomendou que o Governo do Estado faça um levantamento das pessoas que se enquadram nesses grupos no prazo de 10 dias e enviem esse documento à Defensoria Pública, além de coordenar a vacinação imediata delas.

Os municípios que constam na recomendação são:

Belém, Ananindeua, Marituba, Santa Izabel do Pará, Castanhal, Bragança, Capanema, Salinópolis, Abaetetuba, Cametá, Mocajuba, Paragominas, Tomé-Açu, Tucuruí, Marabá, Parauapebas, Redenção, Altamira, Itaituba e Santarém.

