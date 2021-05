Camioneta roubada no Mato Grosso é recuperada em Castelo de Sonhos

Castelo dos Sonhos (PA): cinco pessoas foram presas em flagrante por roubo/receptação de veículo (Foto: Reprodução.)

-Cinco pessoas, dois maiores e três abaixo de 18 anos (W. P. M., D. H. D. S. e R. J. T. D. C.), foram presos em flagrante por roubo de veículo/receptação. O caso aconteceu por volta das 10h da última quinta-feira (29), no Distrito de Castelo dos Sonhos, em Altamira, no Pará.

A guarnição de serviço, em conjunto com a Polícia Civil, deslocou até a Pousada Verde para averiguar uma possível caminhonete Toyota Hilux, cor Branca, placa: QBR-9523, que tinha sido roubada em Feliz Natal (MT) e havia, na quarta-feira, dia 28, cruzado o estado do Pará pelo fim da noite.

Não obstante, a Polícia Militar não conseguiu encontrar o veículo. Contudo, continuou as diligências e, no dia seguinte, quinta-feira, conseguiu localizar as 5 pessoas, que foram flagradas de posse do veículo supracitado. O veículo possui registro de roubo no sistema Infoseg.

À vista dos fatos, os infratores, diante da materialidade criminosa, foram presos em flagrante e conduzidos para a Delegacia de Castelo dos Sonhos, para os procedimentos que a autoridade de polícia judiciária julgar cabíveis.

