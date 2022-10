Caseiro é encontrado morto em fazenda de Medicilândia (PA)

(Foto:Reprodução) – As autoridades policiais não informaram se o cadáver tinha marcas de violência.

O corpo de um caseiro identificado como Valcimar Borges da Silva foi encontrado em uma fazenda, nesta segunda-feira (10), por moradores do km 105, na área rural de Medicilândia, sudoeste do Pará. As circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas. As autoridades policiais não informaram se o cadáver tinha marcas de violência, como facadas ou tiros.

A fazenda onde Valcimar foi encontrado pertence ao patrão dele, que informou à polícia que o homem trabalhava há quase dez anos no local. Até a remoção do corpo, nenhum familiar compareceu à fazenda para ajudar a polícia no levantamento de informações sobre o homem.

De acordo com o site Confirma Notícia, o patrão do caseiro informou à polícia que Valcimar costumava ingerir bebida alcoólica, mas não há detalhes se este fato pode estar relacionado com a morte do trabalhador. O corpo foi encontrado jogado na área externa da residência localizada na fazenda.

A Polícia Científica do Pará (PCP) foi acionada para analisar o cadáver do caseiro e coletar vestígios que ajudem a esclarecer o ocorrido. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar a morte de Valcimar.

Na noite desta segunda, a reportagem de O Liberal entrou em contato com as polícias Civil e Militar para checar mais detalhes acerca da morte do homem. Até a publicação desta matéria, não houve retorno. (Com informações do O Liberal).

