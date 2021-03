Camionete colide na traseira de carreta na BR 163 perímetro urbano de Novo Progresso

(Foto:Jailson Rosa) -O acidente ocorreu na noite de ontem (28), por volta das 20h58min, na Rodovia BR-163, perímetro urbano de Novo Progresso.

Segundo informações o acidente ocorreu, quando o motorista de uma caminhonete, seguia na referida rodovia, sentido saída para Itaituba/PA, e que no mesmo sentido seguia uma carreta.

Nas proximidades de um quebra mola, no perímetro urbano o condutor da caminhonete veio a colidir na traseira da carreta. O condutor da caminhonete identificado como “MARCOS MACHADO RODRIGUES”, de 48 anos veio a sofrer lesões, tendo sido socorrido por socorristas do SAMU e encaminhado ao Hospital Municipal de Novo Progresso. A polícia Militar esteve no local, controlando o tráfego na via no perímetro urbano.

Nossa reportagem foi informada ainda na manhã de hoje (29), que o condutor do veículo teve alta médica, tendo apenas uma lesão leve na cabeça.

A causa do acidente não foi informada. O veículo (caminhonete) teve danos em toda a parte frontal do veículo devido a batida.

Reportagem e foto: Jailson Rosa para o Jornal Folha do Progresso

