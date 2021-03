PF cumpre operação em Novo Progresso para combater contrabando de cigarros e agrotóxicos

Notícia do dia 28/03/2019 (Foto:Divulgação PF) – PF cumpriu a operação “Operação Contaminatus” em Novo Progresso neste sábado 27 de março de 2021 , contra contrabando de cigarros e agrotóxicos

Operação da PF foi na cidade de Novo Progresso no Pará em cinco estados.

Informação que três pessoas foram presas em Novo Progresso. O Jornal Folha do Progresso aguarda resposta solicitada via WhatsApp para completar a matéria.

A Polícia Federal deflagrou hoje (27) a Operação Contaminatus para combater uma organização criminosa especializada em contrabandear e distribuir cigarros e agrotóxicos de origem paraguaia em cinco estados.

As investigações identificaram a existência de empresas criadas especificamente para expedirem notas fiscais com objetivo de dar ares de legalidade ao transporte dos produtos contrabandeados.

Os policiais federais estão cumprindo oito mandados de prisão preventiva e 17 de busca e apreensão em em oito cidades de cinco estados: Guaíra (PR), Curitiba (PR), Terra Roxa (PR), Umuarama (PR), Mundo Novo (MS), Sinop (MT), Novo Progresso (PA) e Paraíso do Tocantins (TO).

Ordens judiciais foram expedidas pela 1ª Vara Federal de Guaíra, no Paraná. A Justiça determinou também o sequestro e indisponibilidade de bens, propriedades e contas bancárias de diversos investigados.

De acordo com a PF, o nome da operação, Contaminatus, que significa contaminado em latim, faz referência ao uso de agrotóxicos proibidos em lavouras no Brasil e ao modo de operação do grupo criminoso.

Por:Jornal Folha do Progresso com informações de Aécio Amado – Repórter da Agência Brasil

