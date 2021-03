Morador – Cadê o prefeito cadê os vereadores ficam só sentados com esta bund….. mole…Vídeo

Morador divulga vídeo para cobra as autoridades em Novo Progresso -(Foto:Reprodução)

Em vídeo morador (nome não revelado) relata descaso das autoridades com os moradores e mostra avenida de aceso ao bairro com atoleiros. Ele relata o caso e cobra as autoridades. “Inverno não é desculpa”! O vídeo circula nas redes sociais em Novo Progresso.



Vejam relatos do vídeo abaixo

Cadê o Prefeito Cadê os Vereadores, a cidade esta todinha deste jeito- Aqui neste bairro nesta rua que da acesso a Otavio Onetta aqui a situação eu estamos vivendo está aqui….. Olha o carro dentro da agua, – Cadê prefeito cadê os vereadores fica só ai na câmera senta com esta bundona mole. INVERNO …Isto não e desculpa não….. Nois estamos vivendo desta situação por falta do secretário de obra não coloca bueiro aqui so um pedaço de chão …….a cidade está todinha deste jeito aí …….fica colocando desculpa com negócio de inverno ai meio mundo do vereador batendo papo falando da vida alheias………, o prefeito mesmo jeito…….Cadê o pagamento de dezembro que não caiu pra todo mundo, só caiu par aos escolhido…….que que é isto rapaz esta errado quem trabalhou tem que receber – Olha ai outro carro vai fica dentro d’água

Assista ao Vídeo

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...