Campeã do BBB 25, Renata revela se vai dividir prêmio de R$ 2,7 milhões com Eva

Campeã do BBB 25 com 51,90% da média de votos, Renata Saldanha explicou quais seus planos para o prêmio de R$ 2,720 milhões. A bailarina ressaltou que pretende usar parte do dinheiro nos projetos com Eva Pacheco, com quem entrou em dupla no reality show, e também quer ajudar a escola de dança em que as duas se formaram.

Após a final do programa, a loira analisou sua trajetória em conversa com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro no Bate-Papo BBB. O apresentador logo questionou se a campeã iria dividir o prêmio com a amiga.

“Vamos fazer alguma coisa juntas. A gente tem muitos projetos juntas. Inclusive, uma das coisas que a gente sempre quis, independentemente se eu ia ser milionária ou não, era ajudar o projeto que a gente veio. A gente sabe como é difícil. Muitas vezes a gente estava lá, e a escola estava beirando a fechar”, contou a primeira cearense a vencer o programa.

“O que eu puder ser voz, obviamente, para que isso não aconteça e para que continue transformando a vida de muitas meninas, com certeza a gente vai fazer. Isso já era um sonho”, completou.

Renata reforçou que já tinha acertado com Eva que elas iriam ajudar a escola após o reality. “Eu sei como é difícil, ninguém nunca me deu nada. A gente tudo teve que ralar muito. Eu sei o valor que isso teve na minha vida. Eu quero muito que outras meninas experimentem isso.”

A loira ainda afirmou que se preocupava com a forma com que suas alunas a viam no reality show, já que queria demonstrar força para elas. “Eu tenho muitos sonhos com a Eva. A gente vai sonhar muita coisa junto, e esse dinheiro vai fazer parte”, assegurou.

A professora de dança também se emocionou com o VT da amizade das duas. “A Eva é muito minha alma gêmea. Não consigo pensar diferente. O que eu sentia lá dentro: tudo que a gente faz, as pessoas maldam. Por mais que seja sua melhor intenção, as pessoas pensam o pior. A gente esquece, às vezes, que o Brasil está assistindo e que eles também veem a perspectiva real do que aconteceu”, comentou.

“É muito bom ter uma pessoa que te conhece genuinamente e que sabe do seu coração, da sua verdadeira intenção. Por muitos momentos dava um alívio de olhar e saber que ela estava ali”, valorizou.

Mudança de comportamento

Renata também viu o momento de seu retorno da Vitrine do Seu Fifi e avaliou como a dinâmica abriu seus olhos para o jogo. “Quando eu cheguei da Vitrine, isso foi uma coisa. Eu vi todas as informações, ali tinha muita coisa. Eu tentei trazer os meus embates pessoais, que eram as questões que eu tinha escutado da Aline, da Joselma”, explicou.

“Me deixou chateada ver o nosso grupo visto como tão desorganizado, e eu sou acostumada numa posição de liderança porque eu sou professora e treinadora a vida inteira”, afirmou.

Gil do Vigor argumentou que ela conseguiu pegar o protagonismo. “Eu voltei com muita energia”, concordou a cearense, que passou a querer organizar o grupo.

Ela também justificou a mudança de comportamento na competição depois da Vitrine. “Esse momento do jogo que você fica, tipo… A casa inteira tá te acusando, te pressionando, te apontando o dedo e te colocando numa situação que, em outro momento, eu me senti totalmente acuada. Naquele momento eu disse: ‘Ah não, quer colocar placa de cobra e o que quiser na minha testa, pode colocar'”, recordou.

O economista também questionou se Renata achou que as informações que trouxe da Vitrine provocaram as eliminações de Eva e Vilma Nascimento –suas aliadas no jogo.

“Eu imaginei isso. Tanto que, no paredão do Vinícius, eu pensei que ia sair. Não sabia como as pessoas tinham recebido isso, e eu acabei sendo duas semanas consecutivas imune”, afirmou. “Eu fiquei [pensando]: ‘Será que o que eu trouxe da Vitrine pegou mal? Essas pessoas saíram por minha culpa?’. Você começa a se questionar. Eu tive que buscar força não sei da onde para continuar lutando”, completou.

Fonte: Roma News

