Bolsa Família: Mães solteiras vão receber parcela dobrada? Veja como será o pagamento

O pagamento do Bolsa Família retorna após ter sido substituído pelo Auxílio Brasil durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (Foto:Rafael Lampert Zart)

O Bolsa Família começou a ser pago nesta semana aos beneficiários

O Bolsa Família começou a ser pago nesta semana aos beneficiários. O pagamento retorna após ter sido substituído pelo Auxílio Brasil durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Entre as recentes notícias sobre o Bolsa Família que estão sendo divulgadas nos últimos dias, a informação de que mães solteiras inscritas no benefício vão receber um valor maior que os demais beneficiários do programa social, tem gerado muita dúvida na população.

Não existe qualquer informação ou previsão por parte do governo federal que determine que mães solteiras terão acesso ao valor dobrado pago pelo Bolsa Família.

Essa informação acaba se misturando com o que já foi pago com o antigo e extinto auxílio emergencial, pago pelo governo durante o período de pandemia, onde as mães solteiras recebiam uma cota dupla.

Contudo, o Bolsa Família se trata de um programa de distribuição de renda social, onde as regras são as mesmas para todos os beneficiários desde que cumpram todos os requisitos.

Dessa forma, não haverá qualquer adicional pago para mães solteiras que estão cadastradas no Bolsa Família. ( As informações são do portal Rede Jornal Contábil).

