Canaã dos Carajás anuncia concurso com 556 vagas e salário de até R$ 11,7 mil

Os interessados podem se inscrever exclusivamente pela internet Foto: Agência Pará

No estado do Pará, a Prefeitura de Canaã dos Carajás anunciou a abertura de inscrições para um novo Concurso Público, que tem como objetivo preencher 556 vagas com candidatos de nível fundamental incompleto, fundamental completo, médio, técnico e superior.

Segundo o edital, as oportunidades são para os cargos de:

Agente de Serviços Gerais (150 vagas);

Agente de Serviços de Segurança Patrimonial (60 vagas);

Agente de Serviços de Culinária (5 vagas);

Agente de Serviços Elétricos (1 vaga);

Agente de Serviços de Cozinheiro Escolar (10 vagas);

Agente de Serviços de Monitoria Social (5 vagas);

Agente de Serviços de Mecânica (1 vaga);

Agente de Serviços Administrativos (70 vagas);

Agente de Serviços de Consultório Odontológico (4 vagas);

Agente de Serviços de Informática (2 vagas);

Agente de Serviços de Auxiliar de Sala (15 vagas);

Agente de Serviços de Biblioteca Escolar (10 vagas);

Agente de Serviços de Vigilância Epidemiológica (1 vaga);

Agente de Serviços de Vigilância Sanitária (3 vagas);

Agente de Serviços Sociais (6 vagas);

Agente de Serviços de Operação de Trânsito e Transporte (15 vagas);

Agente de Trânsito, Transporte e Rodoviário (28 vagas);

Agente de Serviços Técnicos Agropecuários (2 vagas);

Agente de Serviços Técnicos Ambientais (2 vagas);

Agente de Serviços Técnicos de Análises Clínicas (3 vagas);

Agente de Serviços Técnicos em Enfermagem (30 vagas);

Agente de Serviços Técnicos em Radiologia (1 vaga);

Agente de Serviços Técnicos em Obras Públicas (2 vagas);

Analista de Controle Interno (3 vagas);

Assistente Social (10 vagas);

Arquiteto (1 vaga);

Auditor Ambiental (1 vaga);

Biomédico (1 vaga);

Educador de Trânsito (1 vaga);

Educador Físico (1 vaga);

Educador Social (1 vaga);

Enfermeiro (20 vagas);

Engenheiro Agrônomo (1 vaga);

Engenheiro Civil (2 vagas);

Farmacêutico (1 vaga);

Fisioterapeuta (1 vaga);

Médico Veterinário (1 vaga);

Nutricionista (2 vagas);

Nutricionista Clínico (1 vaga);

Odontólogo (1 vaga);

Odontólogo PSF (1 vaga);

Pedagogo (5 vagas);

Procurador Municipal (4 vagas);

Professor de Artes (2 vagas);

Professor de Ciências Naturais: Física Biológica e Química (5 vagas);

Professor de Educação Física (5 vagas);

Professor de Educação Infantil (20 vagas);

Professor de Educação Básica (15 vagas);

Professor de Educação Especial (2 vagas);

Professor de Geografia (2 vagas);

Professor de História (2 vagas);

Professor de Inglês (2 vagas);

Professor de Língua Portuguesa (5 vagas);

Professor de Matemática (5 vagas);

Psicólogo (5 vagas);

Psicólogo Clínico (1 vaga).

No quantitativo de vagas acima mencionado, encontram-se as reservadas para candidatos (AC, PCD) que se enquadrem nos itens especificados no edital de abertura

Ao serem contratados, os profissionais deverão atuar em jornada de 20 a 40 horas semanais de trabalho, com remuneração mensal no valor que varia de R$ 1.610,36 a R$ 11.760,99.

Para participar

Os interessados podem se inscrever exclusivamente pela internet, no período das 16h do dia 30 de setembro de 2024 até as 16h do dia 4 de novembro de 2024, observado o horário oficial de Brasília – DF, no site da FGV. O valor da taxa de inscrição varia de R$ 47,00 a R$ 150,00.

Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados por meio de prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 26 de janeiro de 2025. Para alguns cargos também haverá prova dissertativa, análise de títulos e perícia médica.

Validade

O prazo de validade do Concurso é de dois anos, contados da data da publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial do Município, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.

Fonte: PCI Concursos e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/2024/14:25:13

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...