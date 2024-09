Durante evento nos Estados Unidos, governador do Pará anuncia nova área de preservação para árvores gigantes em Almeirim

Helder Barbalho no Global Citizen Festival, nos Estados Unidos — Foto: Divulgação

Anúncio foi feito por Helder Barbalho no sábado (28) durante o Global Citizen Festival 2024.

O Governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), anunciou no sábado (28) uma nova área de preservação para árvores gigantes em Almeirim, no oeste do Pará. O anuncio foi feito durante o Global Citizen Festival 2024, nos Estados Unidos.

De acordo com o Governo do Estado, o anúncio amplia o compromisso assumido na edição passada do festival, de criar um milhão de hectares de áreas protegidas, para 1,5 milhão.

O objetivo é a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, que possibilita a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental e de turismo ecológico.

– Daqui a um ano, o mundo se reunirá no Pará para a COP30. Este é o nosso momento de exigir compromissos ousados dos líderes globais – pela natureza, pelo clima e pela Amazônia. Mas a liderança começa com ação. No ano passado, neste palco, prometi criar 1 milhão de hectares de novas áreas protegidas até 2025. Hoje, tenho orgulho de anunciar 500 mil hectares de novas terras protegidas, nos aproximando desse objetivo – anunciou Barbalho.

“Duzentos mil hectares de terras indígenas recuperadas serão reflorestados e devolvidos aos seus guardiões legítimos. Estamos cumprindo nossos compromissos, e é hora de o mundo fazer o mesmo”, completou Helder.

Sobre a nova área de preservação para árvores gigantes em Almeirim

Conforme o decreto assinado pelo chefe do Poder Executivo paraense, no palco do Global Citizen Festival, parte da Floresta Estadual (Flota) Paru é requalificada como Unidade de Conservação (UC) de Proteção Integral, destinada à preservação das Árvores Gigantes da Amazônia e passa a ter uma área total, em formato de polígono, de 560 mil hectares.

Ecoturismo

Conforme o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio), além de garantir a preservação das Árvores Gigantes da Amazônia, a nova UC trará benefícios para a população do distrito de Monte Dourado e, consequentemente, para o município de Almeirim.

A criação da área protegida impulsionará o ecoturismo, gerando novas oportunidades para empreendimentos locais, como agências de turismo, hotéis, pousadas e restaurantes, além de beneficiar instituições de ensino e pesquisa. A gestão da futura UC ficará a cargo do Ideflor-Bio, com o apoio de um Conselho Gestor, composto por representantes da sociedade civil, órgãos públicos e entidades de ensino e pesquisa.

