Candidato a vereador se recusa a pagar ‘mensalidade’ para grupo criminoso e sofre ataque; suspeitos foram presos no PA

Operação Parasita Fase III cumpriu ordens judiciais em Itupanema e na Vila dos Cabanos, em Barcarena — Foto: Divulgação | Suspeitos efetuaram disparos de arma de fogo contra a casa do candidato, em Barcarena. Grupo também é investigado por extorsão contra empresários e comerciantes. Dois estão foragidos.

Quatro pessoas investigadas por um atentado contra um candidato a vereador, em Barcarena, Região Metropolitana de Belém, foram presas nesta segunda-feira (9). Elas são suspeitas de envolvimento com um grupo criminoso ligado ao tráfico de drogas na região e que estaria cometendo crimes de extorsão contra políticos, empresários e comerciantes.

As prisões ocorreram durante a 3ª fase da operação Parasita, da Polícia Civil, que resultou também na apreensão de armas, munições e celulares. Outras duas pessoas estão foragidas.

A investigação começou no último dia 17 de agosto, quando um grupo de atiradores efetuou diversos disparos de armas de fogo contra a casa do candidato a vereador Franklin Tavernard Sales Costa (PP).

Ele estava com a esposa e dois filhos (um deles de apenas 4 meses). Ninguém ficou ferido e a família se trancou em um quarto. Alguns dos disparos atingiram o muro e o portão da casa. O carro de Franklin foi perfurado por dois tiros. A Polícia Militar foi acionada na ocasião.

A Polícia Civil apurou que atentado está relacionado com a atuação do Comando Vermelho, cujos membros teriam procurado pela equipe do candidato a vereador para cobrar mensalidade para suposta autorização de campanha na comunidade de Itupanema, em Barcarena.

O não pagamento de valores ao grupo criminoso resultaria em represálias, como atentado a casa onde a família de Franklin mora.

A operação Parasita Fase III mobilizou 16 policiais civis ligados à Superintendência Regional do Baixo Tocantins para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão em endereços ligados a pessoas suspeitas de crimes de extorsão, associação criminosa e disparos de armado de fogo. Os presos são:

Aniel Mendes Seixas e Francisca Maria da Conceição Mendes (mãe e filho)

Na casa deles a polícia encontrou munições, espingardas, droga e telefones celulares. Por isto, além do cumprimento do mandado de prisão pelo atentado a casa do candidato a vereador, os dois foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de munição.

Leonardo Castro de Oliveira

Segundo a Polícia Civil, ele participou do atentado efetuando disparos de arma de fogo contra a casa do candidato a vereador. O celular dele foi apreendido e passará por análise e perícia.

Erick Farias Brandão

Ele já estava preso desde o último dia 21 de agosto, por participar do incêndio ao ônibus de uma empresa cujo proprietário também teria se recusado a pagar mensalidade ao Comando Vermelho. O veículo foi incendiado no dia 29 de julho de 2024. Erick Farias Brandão seria um dos suspeitos a atear fogo no ônibus e efetuar os disparos contra a residência do candidato a vereador.

Ele recebeu o mandado de prisão preventiva no presídio de Abaetetuba, região nordeste do Pará.

Outros dois investigados, que estão com o mandado de prisão preventiva em aberto, não foram encontrados e estão na condição de foragidos são:

Davy Silva Nascimento

Stephani Eduarda Castro Rodrigues

O g1 tenta contato com as defesas dos suspeitos. Informações que possam ajudar na localização dos foragidos ou na prevenção de outros crimes podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181). Não é preciso a pessoa se identificar.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/09/2024/19:49:50

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...