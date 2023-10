Cano decide, Fluminense vira sobre o Inter e espera por Palmeiras ou Boca na final da Libertadores

O Fluminense venceu por 2 a 1 o Internacional, nesta quarta-feira, no Beira-Rio. O resultado classificou os tricolores para a final da Libertadores. A equipe agora retorna à grande decisão da competição continental após 15 anos, quando foi vice-campeão após perder para a LDU-EQU, no Maracanã — também palco da partida decisiva deste ano.

O Internacional foi melhor no primeiro tempo e abriu o placar com Mercado. Só que na etapa final, o Fluminense chegou a virada, com John Kennedy e Cano.

Agora, o Fluminense espera seu adversário que sai nesta quinta-feira. Palmeiras e Boca Juniors-ARG se enfrentam em São Paulo, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

A final da Libertadores está prevista para o dia 4 de novembro (sábado), por volta das 17 horas, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

O Internacional começou a partida pressionando o Fluminense. Os donos da casa rondaram a área, mas não conseguiram finalizar com perigo. A primeira chance aconteceu aos oito minutos, quando Wanderson chutou em cima de Fábio, que mandou para fora.

Só que na cobrança de escanteio, Fábio tropeçou no pé de Nino ao tentar sair e viu Mercado cabecear para a rede.

O gol não mudou o panorama da partida. O Internacional conitnuou melhor em campo e quase ampliou aos 14 minutos. Em avanço rápido, Maurício foi lançado na área e chutou para boa defesa de Fábio. Depois, foi a vez de Alan Patrick finalizar com perigo, mas pela linha de fundo.

Aos poucos, o Fluminense conseguiu impor seu estilo de jogo, com muito toque de bola. A partir daí, o Internacional recuou e passou a se defender. No entanto, os cariocas continuaram tendo dificuldade em criar chances. Cano acertou a trave em um chute, mas o argentino estava em posição de impedimento. Com isso, os donos da casa mantiveram a vantagem até o intervalo.

No segundo tempo, o Fluminense voltou com uma formação mais ofensiva. John Kennedy e Martinelli entraram nos lugares de Felipe Melo e Alexsander. As alterações melhoraram os cariocas, que chegavam com mais intensidade ao ataque. No entanto, os tricolores só finalizaram com Cano, de longe.

O Internacional passou a tentar explorar os contra-ataques. Os gaúchos quase marcaram aos 22 minutos, quando Valencia fez boa jogada individual, mas foi travado por Nino na hora do chute. Depois, o equatoriano desperdiçou oportunidade incrível, ao cabecear sozinho, só que para fora.

O Fluminense começou a ficar nervoso tendo que buscar o empate e passou a errar muitos passes. O Internacional novamente teve a chance de ampliar aos 32 minutos. Valencia foi lançado, entrou na área, mas mandou pela linha de fundo.

Como os donos da casa não aproveitaram, o Fluminense conseguiu chegar ao empate aos 38 minutos. Em avanço rápido, John Kennedy foi lançado na área e tocou na saída de Rochet.

O Internacional tentou esboçar uma reação, mas viu o Fluminense virar o jogo aos 41 minutos. Em mais um ataque rápido, a bola chegou em Cano, que mandou para a rede.

Nos minutos finais, o Internacional foi para a pressão. Luiz Adriano cabeceou para grande defesa de Fábio. Assim, o Fluminense segurou o resultado para conquistar a vaga para a final da Libertadores.

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: assessoria) e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/10/2023/10:02:55

